FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı'nın cezası belli oldu

Darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı' Mehmet Tabanca, darbe teşebbüsü suçlamasından beraat ederken, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ise 10 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar açıklandı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Tabanca ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, Tabanca'nın hazırlanan raporlar sonucunda 'ByLock' kullandığını, ByLock yazışmalarında örgüte ait talimat ve bilgilendirme mesajlarının bulunduğunu, gizli tanıkların ifadesinde sanık hakkında 'Türkiye sohbet imamı' olarak bahsedildiğini, 2010 yılında “sohbet” adı altındaki örgüt toplantılarında darbe girişimine atıfta bulunarak, “Baharda güzel günler gelecek. Göklerden kartallar taş yağdıracak. Özal'ın yaptığı barajlar kanla dolacak” diyerek darbe teşebbüsüne atıfta bulunduğunu belirterek, sanığın “örgüt üyeliği” yerine “örgüt yöneticiliği” suçundan yargılanmasını talep ettiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Mehmet Tabanca, yaşlılığı ve hastalığı sebebiyle beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Tabanca hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ettiğini açıklarken, Tabanca hakkında isnat edilen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçunun şartları oluşmadığından, sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Tabanca'nın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Olay

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün “Türkiye sohbet imamı” olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Ali Gözeten