FETÖ'nün yayınları ayıklandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Eylül 2016'da Bakırköy Cezaevindeki kütüphanede FETÖ elebaşı Gülen'e ait 43 tane kitabın olduğunu, 2017 Şubat ayında aynı yerde örgüte ait 1 tane kitabın temizlenmesi yapılırken unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiftçi, cezaevlerindeki kütüphanelerde FETÖ kitaplarının hâlâ bulunduğu konusundaki eleştirilere son noktayı koydu. Çiftçi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ kitaplarının temizlenmesi için tüm kurumlara yazı yazıldığını ve ayıklanmalarının yapıldığını söyledi. Çiftçi “Kurumlarda FETÖ'nün kitaplarıyla ilgili ayıklamayı yaptık. Bu sırada bazı yerlerde kalmış olabilir mi? Bilmiyorum. Listeleri tekrar kontrol edeceğiz” dedi.



Kurumlara, yasaklı kitapların kalmaması için dönem dönem hatırlatma yaptıklarını kaydeden Çiftçi “Cezaevlerine yasak yayının girmesi mümkün değil. Özellikle terör örgütüne ilişkin yayınlar varsa, bunların daha önce ayıklanmasına ilişkin yazdığımız yazılarımız var” diye konuştu. Hükümlü ve tutuklulara gönderilen kitapların da denetimlerini yaptıklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu: Kuruma gönderilen tüm kitapları kanunun öngördüğü ölçü çerçevesinde inceliyoruz. Kurum güvenliği açısından sakınca oluşturmayan kitapları vermemiz gerektiği yasa emri olduğu için veriyoruz.