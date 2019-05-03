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FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre edildi

FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi deşifre edildi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün, gittiği yeni il yapılanmasını Türkiye’de ilk kez çökerten Çorum polisi, ayrıca operasyonda örgütün yeni haberleşme programını da deşifre etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çorum, Ankara ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda ele geçirilen telefonları inceleyen polis ekipleri örgüt üyelerinin “Justnote” adlı programla haberleştiklerini ortaya çıkardı. Bugüne kadar 120 telefona yüklendiği tespit edilen yeni haberleşme programının yazılımının Almanya'da yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'de kullanılmayan şifreli gizli program “Justnote” bilgisayardan yüklenmiyor ve özel program gerektiriyor. Mesajlar okunduğu zaman ise otomatik olarak siliyor.  

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