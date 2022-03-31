FETÖ'nün 'yeniden yapılanma' metotları ve şifreleri deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart'ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.

Yurt dışı kaynaklı hatları kullanıp çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları belirlendi

8 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların şifreleri çözüldü. FETÖ'nün yeni bir yapılanmaya gittiği, çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları, örgütsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri ve yurtdışı menşeli GSM hatları üzerinden şifreli olarak haberleştikleri anlaşıldı.

“Suriçi Büyükşehir”, “Surdışı Büyükşehir” ve “Anadolu Büyükşehir“ olmak üzere 3 ana bölgeye ayrılan yapılanmada, bu bölgelerin de kendi içlerinde sözde illere ve eyaletlere bölündüğü anlaşılırken, operasyonlarda ‘himmet' adı altında toplanan TL, Avro ve dolar bazında yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden irtibata geçtikleri, kod isim kullanarak deşifre ve tespit edilmekten kaçındıkları öğrenildi.

Polisi karşılarında görünce telefonları pencereden dışarı attılar

Bazı FETÖ mensuplarının, polis baskını sırasında kullanmış oldukları telefonları pencereden atarak belgelerin ele geçmesine engel olmaya çalıştıkları anlaşıldı. “Yeniden yapılanma faaliyetleri” adı altında öğrenci evleri açarak örgüte eleman devşirme eylemlerine ağırlık verdikleri tespit edilen örgüt üyelerinin, aldıkları talimat doğrultusunda polisiye soruşturmalara takılmamak için yerli GSM hatlarından uzak durdukları ve yurtdışı bazlı GSM hatları kullanarak takip edilmekten kaçınmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Elektrikli süpürgeden, yatak bazalarından ve dolaplardan balya balya para ve altın çıktı

Yine aynı operasyonda baskın yapılan ev ve işyerleri ile araçlarda yapılan aramalarda, “himmet” adı altında toplanan 322 bin 180 TL, 93 bin 315 dolar, 4 bin 485 Euro, 483 bin 580 lira değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira karşılığında materyal, bir market zincirine ait içinde 100'er lira yüklü 129 adet alışveriş kartı, yine yurt dışına kayıtlı GSM numaraları yer alan 33 cep telefonu ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Balya balya paranın bir kısmı elektrikli süpürgeden çıkarken, büyük bölümü ise yatak bazaları ve dolap çekmecelerine gizlenmiş halde bulundu.

11 şüphelinin 6'sı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasında yer aldıkları saptanan 11 şüpheli, dün adli makamlara sevk edilmişti. Zanlıların 6'sı tutuklanırken, 5 FETÖ mensubu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Sadık Kahraman

