FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ'den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen Samsun'da milli eğitimde öğretmen olarak görev yapan Yasemin G. ile Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö., bu sabah Samsun'da yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak" suçundan gözaltına alınan 4 kişinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitaplar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

