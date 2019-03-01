FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Mersin ve Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan ve haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ise Kahramanmaraş ve Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.