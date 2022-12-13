FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 9'u görevde, 8'i ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınavlar öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli (soru alan 3 eski askeri öğrenci, soruları veren 4 sivil şahıs) hakkında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.



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