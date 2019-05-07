FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kadın Marmaris'te yakalandı

Marmaris'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki S.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.S. cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S.'nin Marmaris'te olduğu bilgisine ulaştı. TEM ekipleri, ev hanımı S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde bulunduğu eve, sabah saatlerinde baskın yaptı. Baskında yakalanan S.S., işlemleri sonrası adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

Ramazan Terkos

