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FETÖ/PDY üyesi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY üyesi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY üyesi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 46 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlğünde devam etmektedir.

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