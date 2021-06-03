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FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan, sabit telefonla ardışık arama yapıldığı tespit edilen ve FETÖ’nün kurumlarında çalıştığı tespit edilen biri eski askeri öğrenciye ve işçiye 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz sanıklar A.E. ve İ.K. hazır bulundu. Ayrıca sanık avukatları da duruşmada yerini aldı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar A.E. ve İ.K.'nin FETÖ'nün kurumlarında çalıştığı ve sabit telefonla ardışık arama yapıldığının göz önüne alınarak, 2 sanığında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar A.E. ve İ.K. kendilerini, üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda tutuksuz sanıklar A.E. ve İ.K.'ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Mükremin Kaya
 

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