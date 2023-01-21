FETÖ/PDY üyesi olup, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. isimli şüpheli yakalanarak, hakkında yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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