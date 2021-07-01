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FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis

FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis

Kayseri’de Bank Asya’ya para yatırmak suretiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddiası ile yargılanan emekli polise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.T hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık M.T'nin ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık M.T. terör örgütüne isteyerek bir yardım da bulunmadığını söyleyerek, mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.T.'ye ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mükremin Kaya
 

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