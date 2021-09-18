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FETÖ/PDY'de askeri casusluk yapan şahısların avukatı tutuklandı

FETÖ/PDY'de askeri casusluk yapan şahısların avukatı tutuklandı
FETÖ/PDY'de askeri casusluk yapan şahısların avukatı tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bir dönem askeri casusluk, fuhuş, şantaj ve amirallere suikast gibi kumpas davalarının avukatlığını yapan Cemalettin Mutlu ve kardeşi Eyüpsultan’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan Mutlu kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY’de askeri casusluk yapan şahısların avukatı tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen koordineli operasyonda; FETÖ/PDY'nin Avukatlar Yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu Eyüpsultan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bir dönem askeri casusluk yapan şahısların avukatlığını yapmıştı

FETÖ/PDY'nin Avukatlar Yapılanmasında yer alan Cemalettin Mutlu, bir dönem askeri casusluk, fuhuş ve şantaj, Poyrazköy, amirallere suikast gibi kumpas soruşturmalarında yer alan kumpasçı Emniyet Mensuplarından Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün, Ömer Köse'nin ve bir çok kumpasçı emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi. Ayrıca Cemalettin Mutlu'nun kamuoyunda Şike Kumpas davası olarak bilinen soruşturmadan da firari olduğu belirlendi.

Avukat Cemalettin Mutlu ve Kardeşi Veli Mutlu tutuklandı

Cemalettin Mutlu'nun kardeşi Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve şahsın FETÖ/PDY güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ/PDY mensubu Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
  

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