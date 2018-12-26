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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonunda ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 23 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 23 muvazzaf asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf askerin yakalanması için sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 15 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da gözaltına alınan bazı zanlılar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 8 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

İbrahim Yetkin

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