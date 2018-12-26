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FETÖ'ye ardı ardına operasyon: Gözaltı sayısı 62 oldu

FETÖ'ye ardı ardına operasyon: Gözaltı sayısı 62 oldu
FETÖ'ye ardı ardına operasyon: Gözaltı sayısı 62 oldu

İzmir’de FETÖ’ye yapılan ve bazı illeri kapsayan operasyonlardaki gözaltı sayısı toplamda 62 oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli bazı illerde operasyon düzenledi. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen aralarında subay ve astsubaylarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 

Öte yandan yine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 39 şüpheliyi yakaladı. Toplamda yapılan iki operasyonda gözaltı sayılarının 62 olduğu belirtildi.  

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