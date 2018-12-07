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FETÖ'ye büyük operasyon! İstanbul'da 41, Ankara'da 87 gözaltı kararı

FETÖ'ye büyük operasyon! İstanbul'da 41, Ankara'da 87 gözaltı kararı
FETÖ'ye büyük operasyon! İstanbul'da 41, Ankara'da 87 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan muvazzaf 41 asker hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara'da da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan tamamı muvazzaf 10 subay, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş rütbesindeki toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri sürüyor.  

Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 87 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.  

Yusuf Melikoğlu - Abdullah Sarica

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