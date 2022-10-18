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FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı

FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı
FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon: 543 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’ye yönelik 59 ilde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde 543 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın açıklamada bulundu. Bu sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Soylu, bu operasyonlar çerçevesinde 543 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ömer Faruk Karataş

 



 

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