FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 13'ü muvazzaf 23 asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'daki şüphelilerden gözaltına alınanlar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İbrahim Yetkin