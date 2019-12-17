FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem ağabeyler tarafından aranan TSK mensupları tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında 24 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İbrahim Yetkin

