Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'e beraat

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, ‘yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaada Özcan Deniz'in beraatı talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2017-2018 yılları arasında gerçekleşen eylemde tarafların evli olmadığını, 6 ay içinde şikayet hakkının kullanmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti. Açıklanan mütalaada, 2018 yılının yaz aylarındaki eylemde de Feyza Aktan'ın annesi Fatıma Damarcan'ın darp olayına bizzat şahit olmadığına dair beyanda bulunduğu belirtildi. Mütalaada, Özcan Deniz'in delil yetersizliği nedeniyle beraatı talep edilirken, 2019 yılında Almanya'da gerçekleşen yaralama eyleminin ise şikayet süresi geçtikten sonra savcılığa gidildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesi talep edildi.

Mahkeme Özcan Deniz'in beraatına karar verdi

Mahkeme sanık Özcan Deniz'in 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da ‘basit yaralama' suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti. Özcan Deniz'in 2018 yılındaki ‘basit yaralama' suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini de belirten mahkeme, Deniz'in beraatına karar verdi.

Sema Demir