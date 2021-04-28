FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları, erkeklerde 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde, kadınlarda ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılacak.

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları'nda oluşan tüm gruplar şu şekilde:

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021

A Grubu: Kanada, Litvanya, Japonya, Senegal

B Grubu: Letonya, Sırbistan, İran, Porto Riko,

C Grubu: İspanya, Fransa, Kore, Arjantin

D Grubu: ABD, Türkiye, Avustralya, Mali

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021

A Grubu: ABD, İtalya, Avustralya, Mısır

B Grubu: Macaristan, Rusya, Tayvan, Arjantin

C Grubu: İspanya, Fransa, Kore, Brezilya

D Grubu: Kanada, Çekya, Japonya, Mali