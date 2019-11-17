FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 74 - Litvanya: 51

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda, ilk maçında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı skorla yenen Litvanya'yı konuk etti. Karşılaşmanın başında üstünlüğünü ortaya koyan milliler, özellikle Quanitra, Pelin ve Gizem'in isabetli atışlarıyla ilk periyodu 4 sayı önde geçerken, ilk yarıyı da Ayşegül'ün kaydettiği 3 sayılık atışlarla 7 sayı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler, 3. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkarırken, karşılaşmayı 74-51 farklı kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Janusz Calik, Zdenko Tomasovic, Blaz Zupancic

Türkiye: Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 11, Quanitra Hollingsworth 14, Gizem Yavuz 7, Merve Aydın 1, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Koksal 5, Meltem Avcı, Pelin Bilgiç 8, Kübra Erat 3, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 8

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Litvanya: Kamile Nacickaite, Santa Baltkojiene 3, Gintare Petronyte 10, Gabija Meskonyte 6, Laura Miskiniene 6, Gabriele Sulske 9, Monika Grigalauskyte, Laura Juskaite 13, Giedre Labuckiene, Mante Kvederaviciüte 2, Egle Siksniüte 2

Başantrenör: Mantas Semius

1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)

Devre: 38-31 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 60-44 (Türkiye lehine)

5. Faulle çıkan: Quanitra Hollingsworth (Türkiye)

Hüseyin Kar - Koray Ünlü

