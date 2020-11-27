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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Hırvatistan: 79 - Türkiye: 62

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Hırvatistan: 79 - Türkiye: 62
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Hırvatistan: 79 - Türkiye: 62

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Hırvatistan’a 79-62’lik skorla mağlup oldu ve 3. yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomas Jasevicius, Fernando Calatrava, Alexandre Deman

Hırvatistan: Flip Kruslin 9, Roko Prkacin 6, Roko Leni Ukic, Pavle Marcinkovic, Miro Bilan 30, Mateo Dreznjak, Ivan Ramljak 3, Roko Rogic 12, Zeljko Sakic 17, Marin Maric 2

Başantrenör: Veljko Mrsic

Türkiye: Shane Larkin 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 14, Ege Arar, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Buğrahan Tuncer 3, Sertaç Şanlı 2, Alperen Şengün 9, Göksenin Köksal 4

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24-7 (Hırvatistan lehine)

Devre: 45-24 (Hırvatistan lehine)

3. Periyot: 57-43 (Hırvatistan lehine)

5 faulle çıkanlar: Sertaç Şanlı, Alperen Şengün (Türkiye)

Oğuzhan Ort

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