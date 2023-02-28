FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Belçika: 54 - Türkiye: 82

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6 maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti.
Salon: Mons Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krejic (Slovenya)
Belçika: Emmanuel Lecomte 14, Alexandre Libert 6, Thijs De Ridder 8, Vrenz Bleijenbergh 5, Thibault Vanderhaegen 3, Kevin Tumba 2, Siebe Ledegen, Milan Samardzic, Jonathan Tabu 5, Xander Pintelon 5, Vincent Kesteloot 4, Haris Bratanovic 2
Başantrenör: Dario Gjergja
Türkiye: Doğuş Özdemiroğlu 19, Ercan Osmani 15, Şehmuz Hazer 13, Sadık Emin Kabaca 9, Okben Ulubay 5, Berke Büyüktuncel 6, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 4, Erkan Yılmaz 3, Ömer İlyasoğlu 2, Berk Uğurlu
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 14-22 (Türkiye lehine)
Devre: 31-45 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 45-64 (Türkiye lehine)
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