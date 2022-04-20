FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Bahçeşehir Koleji avantajı kaptı

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Reggio Emilia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, sahadan 72-69'luk galibiyetle ayrılarak ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Final serisinin ikinci maçı 27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Fernando Calatrava, Nicolas Maestre, Carsten Straube

Reggio Emilia: Mikael Hopkins 6, Arturs Strautins 8, Andrea Cinciarini 20, Justin Johnson 16, Tyler Larson, Stephen Thompson Jr. 9, Flippo Baldi Rossi 5, Bryant Crawford 5

Başantrenör: Attilio Caja

Bahçeşehir Koleji: Langston Hall 6, Muhammed Baygül 4, Jamar Smith 11, Berkay Candan 7, Richard Solomon 9, Jamal Jones 12, Kartal Özmızrak 11, Sam Dekker 10, Tarık Black 2, Erkan Yılmaz, Oğuz Savaş

Başantrenör: Erhan Ernak

1. Periyot: 18-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 34-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 47-63 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Bozhan Memiş