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FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ün kura çekimi Manila'da gerçekleşecek

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ün kura çekimi Manila'da gerçekleşecek
FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'ün kura çekimi Manila'da gerçekleşecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2023’ün kura çekimi 29 Nisan'da Filipinler'in Manila kentinde yapılacak ve 32 ülkenin rakipleri belli olacak.

İlk defa Filipinler, Japonya ve Endonezya olmak üzere üç ülkenin ev sahipliğinde ortaklaşa olarak gerçekleştirilecek prestijli turnuvanın kura çekimi 29 Nisan'da TSİ 14.30'da Araneta Coliseum'da gerçekleştirilecek. Kura çekiminde Arjantin efsanesi ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Küresel Elçisi Luis Scola kura çekimine yardımcı olmak için sahnede olacak ve ona FIBA Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve FIBA Oyuncu Komisyonu Başkanı Dirk Nowitzki eşlik edecek. FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 kura çekiminde ayrıca, küresel hip-hop sanatçısı Saweetie ve Filipinli Sarah Geronimo ve Billy Crawford performans sergileyecek. Kura çekiminde 32 takım, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruba ayıracak ve kura çekimi FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 kura ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

 

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