İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplar belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplar belli oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplar belli oldu

Türkiye'den, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımlarının da mücadele ettiği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi.

 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka'nın son 16 turu gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

K Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti. L Grubu'ndaki Darüşşafaka, Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak. J Grubu'ndaki mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji ise, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile mücadele edecek.

24 Ocak'ta başlayacak son 16 turu grup maçları, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları şu şekilde:

I Grubu

SIG Strasbourg (Fransa)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Hapoel Atsmon Holon (İsrail)
JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu

Telekom Baskets Bonn (Almanya)
BAXI Manresa (İspanya)
Bahçeşehir Koleji
Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu

Galatasaray
Unicaja (İspanya)
AEK (Yunanistan)
Limoges CSP (Fransa)

L Grubu

Surne Bilbao (İspanya)
Lenovo Tenerife (İspanya)
Darüşşafaka
UCAM Murcia (İspanya)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.