FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka'nın son 16 turu gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

K Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti. L Grubu'ndaki Darüşşafaka, Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak. J Grubu'ndaki mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji ise, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile mücadele edecek.

24 Ocak'ta başlayacak son 16 turu grup maçları, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları şu şekilde:

I Grubu

SIG Strasbourg (Fransa)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)

Hapoel Atsmon Holon (İsrail)

JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu

Telekom Baskets Bonn (Almanya)

BAXI Manresa (İspanya)

Bahçeşehir Koleji

Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu

Galatasaray

Unicaja (İspanya)

AEK (Yunanistan)

Limoges CSP (Fransa)

L Grubu

Surne Bilbao (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

Darüşşafaka

UCAM Murcia (İspanya)

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