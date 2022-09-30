FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Tivibu'da yayınlanacak

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği, Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarını yeni sezonda ekranlara getiriyor.

Avrupa'nın başarılı kulüplerinin yer aldığı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde; Türkiye'yi Galatasaray NEF, Karşıyaka, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka temsil ediyor. Takımlar FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerine karşı mücadele veriyor. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim saat 21:00'da Darüşşafaka, Hapoel Kudüs ile karşı karşıya geliyor. 4 Ekim saat 19:30'da Karşıyaka - AEK, saat 21:30'da ise Murcia - TOFAŞ mücadeleleri başlıyor. 5 Ekim saat 19:00'da Bahçeşehir Koleji - Igokea maçının ardından saat 21:00'da Oostende - Galatasaray NEF müsabakası naklen yayınlanıyor.

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