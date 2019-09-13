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FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya
FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

FIBA Dünya Kupası ilk yarı final karşılaşmasında İspanya, iki uzatma sonucunda Avustralya'yı 95-88 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya karşı karşıya geldi. İlk periyodu İspanyollar 22-21 önde tamamlarken devreye ise Avustralya 37-32'lik skorla üstün girdi. Müsabakanın ikinci yarısı ise çok çekişmeli geçti. Üçüncü periyot Avustralya'nın 55-51 üstünlüğü ile biterken, normal süre 71-71'lik skorla tamamlandı ve uzatma periyotlarına geçildi. İki uzatma periyodu sonunda rakibini 95-88 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu.

İspanya'da Marc Gasol 33 sayı, 6 ribaund, Sergio Llull 17 sayı, 6 asistle mücadele ederek galibiyetin mimarlarından olurken, Avustralya'da ise Patty Mills'in 34, Nic Kay'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
İspanya tarihinde 2006 yılından sonra iki kez finale çıkma başarısı gösterdi. İspanyollar o yıl Yunanistan'ı yenerek şampiyon olmuştu.

Oğuzhan Ort
 

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