FIBA EuroBasket 2022 ev sahipleri 227 milyon Euro gelir elde etti

FIBA EuroBasket 2022'nin ev sahibi şehirler üzerindeki toplam finansal etkisi 270 milyon Euro olarak hesaplanırken bu, üç farklı kategoriye ayrıldı; ekonomik, medya ve sosyal. Toplam ev sahibi şehir etkisinin en büyük kısmı olan 227 milyon Euro katılımcıların ve etkinlik organizatörünün harcamalarından kaynaklanan ekonomik etkiden oluşurken, ev sahibi şehirler için TV, internet yayını, çevrimiçi ve sosyal medya kapsamı tarafından oluşturulan medya etkisi 39 milyon Euro olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, beş şehrin tamamı bu kategorilerin her birinden yararlandığından, artan fiziksel aktivite seviyeleri ve gönüllülerin becerilerinin artırılması yoluyla değerlendirilen sosyal etki ise 4 milyon Euro olarak hesaplandı.

FIBA EuroBasket 2022'nin final aşamasına ev sahipliği yapan Berlin, 83 milyon Euro ile ev sahibi şehir etkisinin üçte birini oluşturdu. Grup aşamasına ev sahipliği yapan şehirler de ekonomik katkıdan yararlandı: Köln 63 milyon Euro ile ikinci en yüksek gelire sahip oldu, Prag 54 milyon Euro, Milan 45 milyon Euro ve Tiflis 25 milyon Euro gelir sağladı. FIBA EuroBasket 2022'yi beş şehirde toplamda 650 binin üzerinde basketbolsever takip etti.

Bu rakamın 240 binini tekil ziyaretçiler oluştururken, yarısından fazlası ülke sakinlerinden, yaklaşık 50 bini ise uluslararası ziyaretçilerden oluştu. Nielsen Sports, ayrıca, FIBA EuroBasket 2022'ye ev sahipliği yapan şehirler hakkındaki algıyı ölçmek için turnuva sırasında tüketici araştırması da yaptı. Buna göre, yaklaşık 1250 kişilik bir örneklem büyüklüğünün yüzde 90'ı, turnuvaya ev sahipliği yapmanın şehrin itibarını güçlendirdiğine inanıyor. Çalışmaya göre dijital rakamlar da turnuvanın başarısını doğrular nitelikte oluştu. Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden 4,2 milyar etkileşim alınırken, TV, internet ve farklı yayın ortakları üzerinden turnuvayı dünya çapında 303 milyon izleyici takip etti.

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