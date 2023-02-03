FIBA İcra Komitesi, 2023'ün ilk toplantısında bir araya geldi

İcra Komitesine, 23-27 Şubat tarihleri arasında Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'dan oluşan dört FIBA bölgesinde oynanacak olan 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin son dönemi için yapılan hazırlıklar hakkında bir rapor gönderildi. Müsabaka bütünlüğünü korumak için, son maç gününün birkaç maçı aynı anda oynanacak şekilde planlandı. Ayrıca komiteye Filipinler'in başkenti Manila'da 29 Nisan'da yapılacak kura çekimi de dahil olmak üzere, yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin durum raporları da iletildi.

FIBA Kadınlar kıtasal kupaları

Haziran ayında gerçekleşecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023 ve FIBA Kadınlar Asya Kupası 2023 ile temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşecek FIBA Kadınlar Amerika Kupası ve FIBA Kadınlar Afrika Basketbol Şampiyonası 2023'ün hazırlıkları hakkında raporlar incelendi. Bu turnuvalarda başarılı olan takımlar FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvaları'na ve 2024 yazında ilk kez 16 takımla oynanacak olan ve yeni oluşturulan FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Ön Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Oyuncu Deneyimi programı

Ayrıca, Müsabakalar Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine FIBA İcra Komitesi, Oyuncu Deneyimi Programı'nın uygulanmasını onayladı. Program 'Önce Oyuncular' yaklaşımına dayanmakta ve oyuncuların bir FIBA etkinliğine katılımlarının her aşamasında fiziksel, duygusal ve dijital deneyimlerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Programın ilkeleri, benzeri görülmemiş bir yatırım yapılarak oyunculara yaklaşan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 için geliştirilmiştir.

Kulüp turnuvaları

İcra Komitesi'ne FIBA kulüp müsabakaları olan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), Amerika Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCLA), yaklaşan Basketbol Afrika Ligi (BAL) ve FIBA'nın en yeni kulüp müsabakası Asya Süper Ligi'nin (WASL) ilk sezonu hakkında durum güncellemeleri sunuldu. 18 yaş altı takımları için önemli bir pan-Avrupa müsabakası olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin lansmanı ise geçen ay yapılmıştı. FIBA kulüp rekabet ağının en önemli etkinliği olan FIBA Kıtalararası Kupası ise önümüzdeki hafta İspanya'nın Tenerife kentinde gerçekleşecek.

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