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FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçları ertelendi

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçları ertelendi
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçları ertelendi

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi.

FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu. FIBA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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