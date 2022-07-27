'Fiber hane kapsamasını, Türkiye'nin yüzde 92'sine varacak şekilde 30,6 milyona yükselttik'

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, fiber yatırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G ve yeni nesil teknolojilere hazırlamak ve internet penetrasyonunu artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilini uçtan uca fiberle donatan şirket, altyapıdaki fiberleşme oranını 2022'in 1'inci çeyreğinde yüzde 92 seviyesine ulaştırırken, şimdi de İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın fiber dönüşümünü tamamladı.

“Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren fiber gücüz”

Şirketin, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduklarını belirten Önal, “2022 birinci çeyrek sonuçlarımıza göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 92'sinin sokağında fiber ile istisnasız varız. Fiberin binaya kadar götürülmesi konusunda ise stratejik planlarımız doğrultusunda yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Fiberleşmede kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük bir kısmını şirketimiz tek başına almış durumda” dedi.

“Türk Telekom'un altyapısı, Türkiye'nin altyapısıdır. Türkiye'de fiber demek, Türk Telekom demektir” diyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için kilit nokta, 5G ve ötesi yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek. Biz, kurmuş ve büyütmüş olduğumuz sabit internet altyapısı için attığımız her adımda bu sorumlulukla hareket ediyor, halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha da ileri taşıyoruz. Bugün, İstanbul'un tarih kokan semtlerini barındıran Tarihi Yarımada'nın tamamını fiberleştirdiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

“Hedefimiz, kendine yeten ve diğer ülkelere teknoloji ihraç eden bir Türkiye”

Teknolojik olarak kendi kendine yeten ve diğer ülkelere teknoloji ihraç eden bir Türkiye hedefiyle yol aldıklarını ifade eden Önal, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması ile ilgili göstermiş olduğu hedefi kendimize ödev olarak alıyor, Türkiye'nin fiberleşmesinde yüksek bir motivasyon ile çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, 2019 sonunda 304 bin kilometre olan fiber ağımızı 2022 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 22,3 büyüterek 372 bin kilometreye çıkardık. 2019 sonunda 21,9 milyon olan fiber hane kapsamamızı, 2022 1'inci çeyrek itibarıyla Türkiye'nin yüzde 92'sini kapsayacak şekilde 30,6 milyona yükselttik. 1'inci çeyrek itibarıyla 9 milyonu geçen eve/binaya kadar (FTTH/B) fiber hane kapsamamız ise hızla büyümeye devam ediyor.”

“İşletmelere BTK onayı ile yüzde 67'ye varan indirimler sağladık”

Önal, hem Türkiye'nin hem de kurumların dijitalleşmesi ve abonelerin internete erişimi için çalıştıklarını belirterek, “Fiber altyapı, aynı zamanda 5G ve ötesi mobil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu yüksek hızı ve bant genişliğini de sağladığı için 5G'nin de ana unsurlarından biri niteliğinde. 5G çalışmaları için önem teşkil eden, mobil altyapıyı fiberleştirecek toptan seviyedeki erişim ürünlerimizde geçtiğimiz yıl, BTK'nın da onayı ile yüzde 67'ye varan indirimler sağlayarak işletmecilerin hizmetine sunduk. Böylece 5G'ye hazırlık kapsamında, toptan seviyedeki müşterilerimize sağladığımız desteği de artırmış olduk” şeklinde konuştu.

Türk Telekom'un kullanıcılarına 1 Haziran itibarıyla 1.000 Mbps (1 Gbps) hız sağlamaya başladığını ifade eden Önal, “Önümüzdeki dönemde birçok müşterimizin yaygın altyapımızda yüksek hızları deneyimlemesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.