İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fidanlıktaki depo alev alev yandı

Fidanlıktaki depo alev alev yandı
Fidanlıktaki depo alev alev yandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fidanlıktaki depo alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Arifiye ilçesi Adapazarı - Sapanca yolu üzerinde bulunan bir fidanlığın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale eden itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Azim Çelik - Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.