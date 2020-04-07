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FIFA'dan 'sözleşme' açıklaması

FIFA'dan 'sözleşme' açıklaması
FIFA'dan 'sözleşme' açıklaması

FIFA, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların sözleşmelerinin lig tamamlanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

FIFA, korona virüs sebebiyle kulüplerin, oyuncuların, liglerin, ulusal birliklerin ve konfederasyonların temsilcileri de dahil olmak üzere, farklı paydaşlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda futbolcu sözleşmeleri ile alakalı önemli bir karar alındı. FIFA'dan yapılan açıklamada bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların sözleşmelerinin liglerin tamamlanana kadar devam edeceği duyuruldu. Bu kararla birlikte korona virüs nedeniyle ertelenen liglerde forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak oyuncuların lig tamamlanıncaya kadar sözleşmeleri geçerli olacak.

Ayrıca yapılan toplantı sonucunda transfer dönemlerinde de esnek davranılacağı vurgulanarak, her ligde eski sezon sonu ile yeni sezon başında transfer döneminin olacağı açıklandı.

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