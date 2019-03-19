FIFA'dan Türk hakemlerine görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Euro 2020 Elemeleri G Grubu müsabakası olan Makedonya-Letonya karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek. Letonya'nın Skopje şehrindeki Filip II Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Ali Palabıyık'ta görev aldı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova ile Danimarka arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.