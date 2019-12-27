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Fiji, Sarai Tropikal Kasırgası'na hazırlanıyor

Fiji, Sarai Tropikal Kasırgası'na hazırlanıyor
Fiji, Sarai Tropikal Kasırgası'na hazırlanıyor

Fiji, yaklaşmakta olan Sarai Tropikal Kasırgası’na hazırlanıyor.

Fiji'nin batı kıyılarına yaklaşan Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle hazırlıklar sürüyor. Kategori 2 seviyesinde ilerleyen tropik kasırganın rüzgar hızının 135 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ülkede Uluslararası Kızılhaç, afet hazırlıkları sürdürürken havayolu taşımacılığında aksamalar yaşanmaya başladı. Fiji Airways ve Fiji Link havayolu şirketleri, bazı uçuşları iptal ettiğini doğruladı.

Yetkililer, deniz taşkının yaşanabileceğini belirterek kurulan tahliye merkezlerine gidilmesi çağrılarını sürdürüyor. Tropikal Kasırga Sarai'nin haftasonu ise Tonga kıyılarını vurması beklendiğinden yetkililer uyarılarını sıklaştırdı.
Öte yandan 2016'da Fiji'yi vuran Winston Tropikal Fırtınası sonucu 44 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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