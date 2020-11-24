Fikir Maratonu'nda 'siber güvenlik' ödülleri verildi

Türk Telekom tarafından ‘siber güvenlik' temasıyla hayata geçirilen, üniversiteli ve yeni mezun gençlerin yarıştıkları Fikir Maratonu, 21-22 Kasım'da çevrimiçi düzenlendi. 10 ekip, telekom şirketinin üst düzey yöneticilerinin ve akademisyenlerin yer aldığı jüri üyelerine fikirlerini sundular. ‘Mr.SIP Pro: SIP-Based Auditand Attack Tool' fikriyle birinci olan Mr. SIP Pro takımı 20 bin TL, Metawise fikriyle ikinci olan Metawise takımı15 bin TL ve ‘Netfelis' fikriyle üçüncü olan Lineware takımı ise 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki kazandı. Dereceye giren 3 takım, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanından yararlanabilecek.

“Siber güvenlik giderek daha değerli hâle geliyor”

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olarak bu dönüşümün en büyük taşıyıcılarından birinin siber güvenlik olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki tüm trendlere göre siber güvenlik alanında artan bir istihdam ihtiyacı olduğu ve bunun ülke ekonomileri için de önemli hale geldiği görülüyor. Bu yüzden, şirket olarak bu alanda gelişen yenilikçi fikirler bizim için çok değerli. Tüm katılımcılara kıymetli fikirleri için teşekkür ediyor, kazanan ekipleri gönülden kutluyorum”.

İlk üçe binlerce lira değerinde hediye çeki

Verilen bilgiye göre, maratona başvuran 120 fikir arasından; yenilikçilik, finansal ve sosyal etki, uygulanabilirlik, hedef kitleye etki kriterleri doğrultusunda 10 fikir seçildi. Ekiplere Girişimcilik ve Girişim Hikayeleri, Tasarım Odaklı Düşünme, Networking, Sunum Becerileri eğitimleri ile siber güvenlik sektörü ve girişimcilik dünyasından öncü isimler tarafından mentorlük desteği verildi. Eğitimler sonrasında başlayan 24 saatlik maratonun ardından takımlar, final sunumlarını hazırladılar.