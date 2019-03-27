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Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı

Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı
Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı - Tıkla İzle

Kadıköy Fikirtepe'de Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı devam eden 24 katlı bir gökdelende henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken yoğun dumanın çevreyi kapladığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın havadan görüntülendi

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanlar yükselirken, itfaiye çalışmalarına devam ediyor.  

 

Caner Evyapan - Metin Başar 

 



 

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