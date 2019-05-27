Fikirtepe'de korkutan yangın: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 06.30 sularında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çoğunluğu Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı binaya ardından 5 ve 3 katlı iki banın çatısına sirayet etti. bir anda üç binayı saran yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine Kadıköy, Ünalan, Üsküdar ve Maltepe'den çok sayıda itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralıların durumu ve net sayısına ilişkin henüz bilgi verilmezken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

Kadıköy'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

4 binanın yandığı Fikirtepe'deki olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı , “Şerdil Dara Odabaşı “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Sayın savcı bey de burada. olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Sabaha doğru uyurken oluyor olay. Üzücü bir durum iki tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede birisi olay yerinde” dedi.

Medeni Topaloğlu-Mustafa Biçer