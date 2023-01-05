Fıkra gibi olay: Boş arazilere bina inşa eden yaşlı kadın, senelerce kira tahsilatı yaptı

Filmlere konu olabilecek fıkra gibi olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşandı. 2015 yılında aniden ortaya çıkan ve kendisini maliyeden emekli memur olarak tanıtan Memnune K. isimli yaşlı kadın, sanayi bölgesi kenarındaki boş araziyi kendisinin olduğunu iddia ederek çitle çevirdi. Gerçekte hiçbir tapu kaydı olmadığını öğrendiği araziye bina inşa eden Memnune K., 2017 yılında burayı bir prefabrik ev firmasına kiraladı. Para buldukça sahiplendiği araziyi büyüten Memnune K., inşa ettiği 2'nci iş yerini de geri dönüşüm işi yapan Adem Ülgen'e 7 bin liraya kiraladı. Prefabrik ev firmasının boşalttığı ilk iş yerini 2 yıl önce kiralayan Akif Taşkıran da, mermer ihracatı yaptığı işletmesi için aylık 3 bin 400 lira kira ödemeye başladı.

Vurgunu büyütmek isterken yalanı orya çıktı

Her 2 kiracısından da yüklü miktarda peşinat alarak sözleşme imzalayan Memnune K.'nin senelerdir devam eden akılalmaz oyunu, arazisini 3'üncü kez büyütmek isteyince ortaya çıktı. Sahiplendiği arazilere komşu olan Hüseyin İlhan'a ait işletmenin arka bahçesine moloz döktüren Memnune K. ile işletme sahibi arasında sınır kavgası yaşandı. Her geçen gün arazisini genişleten yaşlı kadından rahatsız olan Hüseyin İlhan'ın konuyu yargıya taşıması üzerine, Memnune K.'nin yıllardır kira aldığı 2 iş yeri ile son olarak inşaatını sürdürdüğü 3'üncü arsanın hiçbir tapu kaydı olmadığı ortaya çıktı.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından büyük şok yaşayan Memnune K.'nin sözde dükkan kiracıları Adem Ülgen ve Akif Taşkıran, vurgunun bir an önce son bulması ve kendilerinden sonra başkalarının da mağdur olmaması için ilgili kurumlara müracaat etti.

"Bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor"

Kendisinden önce başka bir kişinin kiracı olduğu iş yerini Memnune K.'nin beyan ettiği 'yapı ayıt belgesi'ne güvenerek kiraladığını anlatan Akif Taşkıran, "Burada 2 yıldır kiracı olarak kalıyorum. Birçok kamu kurumlarına başvuru yaptım ve araştırmalarım sonucu bulunduğumuz yerin herhangi bir hissesi, hazine malı ve tapusu gibi bir şeyin çıkmadığını öğrendim. Ben burada ihracat yapan bir firmayım. Aylık 15 konteyner ürünü yurt dışına gönderiyorum ve şu anda mağdur oldum. Belediye başta olmak üzere birçok devlet dairelerine gittim ve herhangi bir çözüm bulamadım. Fen işleri bana "Bulduğunuz noktada yol geçerse belki çözüm olur" dedi. Tapusu olmadığı için hiç kimse çare bulamadı. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesi ve yaşanan bu olayın çözülmesini talep ediyorum. Ben sahibi bulunmayan ve tapusu olmayan yere 2 yıldır kira ödüyorum. Sözde kendi yerinin olduğunu iddiasında bulanan kadına "Kaç metrekare alan kiraladım. Tapuyu getir, iş yeri ruhsatı alayım" diyorum ve bana sadece yapı kayıt belgesi veriyor. Yapı kayıt belgesi olsa bile belediye ruhsat vermiyor. Ben buradan çıkarım, önemli değil ama yıksınlar. Çünkü ben çıktıktan sonra başka biri oraya girecek ve o kadına para ödeyecek. Ben buraya girerken 17 bin TL peşinat ödedim ve başka biri girdiği takdirde yine peşinat alıp insanları dolandıracak. Buradan ya ben çıkayım ya da yıksınlar. Buranın kimin olduğu belli olsun. Bu yer merkezde bulunuyor. Burası dağ başı değil. Bu yer Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Bakırlı kavşağının altında bulunuyor. Hem şehir planlamasının hem de sanayinin olduğu yerdeyiz. Biz buranın tapusunun çıkmasını istiyoruz. Kaldığım yere 3 bin 400 TL kira veriyorum" dedi.

Yolu dahi sahiplenip arazisine dahil etmiş

Aniden ortaya çıkan yaşlı kadının her geçen yıl arazisini genişlettiğini, hatta iş yerinin yanından geçen yolu dahi kapattığını iddia eden Hüseyin İlhan da, Memnune K. ile yol kapatma meselesi yüzünden başlayan tartışmalarının arka bahçeye moloz döktürmesiyle büyüdüğünü söyledi.

Yaşlı kadının bölgedeki tüm sakinlere yönelik tacizlerinin dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle yasal yollara başvurduğunu anlatan İlhan, "2015 yılından sonra bir bayan buraya geldi. Bize 'Burası benim' dedi. Biz ise buranın tapusunun olmadığını bilmediğimiz için inandık. Kendi yerim vardı. Buraya kulübe gibi bir yer yaptım. Zemin de yok, imar ile ilgili bir şey yapmadık. Daha sonra komşumuz olduğu için kendisinin burada yaptığı şeylere bir şey demedik. Daha sonra yaptığı yerleri büyüterek yolu kapattı. Dükkanımızın sınırı belli ama dükkanımızı mahvetti. Burada kalan kiracıların durumdan hiç haberi yok ve suçları da yok. Çünkü kadın burada kalan kiracılara 'Yer benim' dedi. Kadın ardından bizim arka tarafımıza mıcır dökmeye başladı. Ön taraftakilere de sıkıntı çıkartınca şikayet ettiler. Şikayet üzerine önü bırakıp, tekrardan arkaya gelip, orada bulunan demir yolunu kapatmaya çalıştı. Tabii bizim her tarafımıza telle kapatmaya çalıştı ve bizim kullanabileceğimiz yol kalmadı. Ben de kendisine 'Ne oluyor?' dedim ve bana 'Çık arazimden' dedi. Ardından hakaretler yağdırmaya başladı. Tabii biz de gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık. Bunun ardından yetkililer tartışma konusu olan yerin tapusunun olmadığı ortaya çıktı. Biz 25 yıldır buradayız ve bu durumdan haberimiz yoktu. Burada kalan kiracılar çok dürüst insanlar ve mağdur oldular" diye konuştu.

"Aylık 7 bin TL kira veriyorum"

İş yerini kiralayabilmek Memnune K.'ye 30 bin TL peşinat ödediğini açıklayan Adem Ülgen ise, zamanında kendisinden malzeme de alan yaşlı kadından halen alacaklı olduğunu belirtti. Bu saatten sonra kira vermeyi düşünmediğini kaydeden Ülgen, şöyle konuştu:

"Başta buraya girerken yapı kayıt belgesini gösterip bana verdi. Ruhsat almak için tapu falan vermedi. Aylık 7 bin TL kira veriyorum. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra kirayı vermedim. Şu anda mağdur oldum. Ruhsat alana kadar kadına parayı ödemeyeceğim."

Sahiplendiği 2 iş yerinden 5 ve 2 yıldır kira tahsilatı yapan Memnune K., konuşmak için kapısına kadar gelen kiracılarına kapıları açmadı. Telefonla görüşülen yaşlı kadın, arazilerin kendisine ait olduğu yönündeki iddialarını sürdürürken, kiracılarına belge olarak sunduğu yapı kayıt belgesini nasıl temin ettiği ise merak konusu oldu.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer



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