Fikret Orman: 'Bütün projelerimizi hayata geçireceğiz'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin nisan ayı sayısında, geçtiğimiz ay yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler vererek Beşiktaşlılara seslendi. Orman özellikle Beşiktaş'ı uluslararası arenada bilinir bir marka yapmak için çabaladıklarını söyledi. Fikret Orman'ın yazısı şu şekilde:

"Beşiktaşımız'ı uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek amacıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 2018'in Eylül ayında Japonya'nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı bunun en önemli adımlarından biriydi. Yürüttüğümüz diğer faaliyetler ve Shinji Kagawa'nın da futbol takımımıza gelişiyle Japonya'da Beşiktaş rüzgarının estiğini söylemek, sanırım abartı olmaz.

Artık, ülkemize gelen Japonlar Vodafone Park'ı ziyaret etmeden seyahatlerini tamamlamazken, çok sayıda Japon taraftar da Beşiktaş'ın maçlarını izleyebilmek için Passolig çıkarttı. Hatta sırf Beşiktaş için İstanbul'a yerleşen Japon dostlarımız, taraftarlarımız var artık. Geçtiğimiz ay Japonya'ya yaptığımız seyahatte de globalleşme yolundaki çalışmalarımızın yansımalarını çok net bir şekilde gördük. Futbol takımımızın yaz kampını Japonya'da gerçekleştirmek ve yine bir başka dost ülke olan Malezya'da hazırlık maçları oynamak istiyoruz.

Japonya ve Malezya'da hem devlet kademesinde hem de futbol yönetiminde olan birçok önemli kişiyle görüştük. Birlikte yürütülebilecek sportif, ticari ve sosyal sorumluluğa dayalı iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Hatta şimdiden Beşiktaş Sompo Japan ile Japon Basketbol Ligi'nin güçlü takımlarından San-en NeoPhoenix arasında “kardeş kulüp” anlaşması imzalandık. Bütün bunlar kulübümüz için daha başlangıç... Beşiktaşımız'ın dünyanın en önemli kulüplerinden biri olma yolunda yanımızda olacağınıza ve bize her zamanki destek olacağınıza inancım sonsuz...

Türkiye'nin en eski çınarı Beşiktaş, kurulduğu 1903 yılından beri hep geleceğe dönük büyük düşünenlerin kulübü olmuştur. Bu yolda benimle yürüyen yönetici arkadaşlarım ile birlikte, Beşiktaşımız için bugün attığımız her adımın yarın dev birer yatırıma dönüşeceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, yaptığımız her çalışmayı sadece bugünleri değil, yarınları da düşünerek gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak, Beşiktaş'ın her alanda en ileride olması için birbirinden önemli projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Her zaman ileriye bakacağız, hep ileride olacağız.

Yazımı, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11. toplamda ise 15. kez şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz Takımımız'ı tebrik ederek bitirmek istiyorum. Beşiktaşlı olmaktan duyduğum gururu her zaman büyüten Beşiktaş Mogaz Takımımız'ın sevgili antrenörü Müfit Arın başta olmak üzere teknik ve idari heyetine, sporcularına, ailelerine ve onları yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."