Fikret Orman: 'Hakem Galatasaray yöneticisi olsa, öyle yönetmezdi'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan Seçimli Kongre'de oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kongrenin hayırlı olmasını söyleyen Orman, dün yapılan mali genel kurulda söylediği ‘Karı gibi arkadan konuşmayacaklar' sözüyle ilgili açıklamada bulundu. Beşiktaş'taki son kongre olduğunu söyleyen Orman, “Göreve geldikten sonra yapılan tüzük değişikliğiyle 3 dönemden fazla başkanlık yapılmıyor. Çok da iyi oldu. Her gelen gitmesini de bilmeli.

Seçim sonuçlarına göre bir açıklama daha yapacağım. Hayat niyetle alakalıdır. Dün kongre elektriği içinde söylediğim bir laf başka yerlere çekildi. Niyetim o değildi. Ben bu kulübü yönetirken birçok iftirayla karşı karşıya kaldım. Yurt dışına kaçan birisiyle Kanada'da altın işi yapıyormuşum, bir sürü yalan var. Her gün bir yalan üretiyorlar. Mesele bizi iyi çalıştırmamak. Muhalefetse eğer bu, biraz vicdansızca yapılıyor. Dün de mali genel kurul biraz elektrikli geçince, yüzümüze konuşamıyorlar, arkadan konuşuyorlar derken istemediğim bir laf ağzımdan çıktı. 2 kızım var, 2 ablam var, annem var. Hayatım kadınlarla geçiyor. Bütün kadınlardan özür diliyorum, maksadını aşan bir ifade oldu ama niyetim o değildi” diyerek kadınlardan özür diledi.

“Galatasaray yöneticisi olsa, o kararları vermezdi”

Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının hakemiyle ilgili olarak konuşan Fikret Orman, “Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları çok temiz ve berraktır. Benim başkanlığımda 2 şampiyonluk yaşadık. Bu sürede ne kimseyle kavga ettik, ne de kimseyle laf dalaşına girdik. Futbolu güzelleştirmek, bizim olduğu gibi başta federasyonun, teknik direktörlerin ve hakemlerin işi. Son haftalara girerken hakemler aktörlüğü almaya başladılar. Yazık. Ben üslubuyla konuşuyorum ama bundan ne taraftar ne de kamuoyu tatmin oluyor. Çok ağır sözler kullanmak mümkün. Ama futbolun marka değerine hizmet etmez. Dünkü maç için de geçerli bu. Maça çıkmadan maçı kafasında oynayan hakemlerle bir yere varılmaz. Yeni bir MHK'miz var. Lig sonunda bunları temizlemezlerse o koltukta durmasınlar. Artık hakemlerin elinde hesap makinesi, hangi maçtan kaç para alacağım, VAR'dan kaç para alacağım bunu hesaplıyor. Bu paraları veren de biziz. Federasyon bizim alacaklarımızdan kesip ödüyor.

Bizim paramızla bizi kıyıyorlar. Bu yaşlarını doldurmuş, bence kötü niyetli hakemlerin artık Türk futbolundan elinin eteğinin çekilmesi gerekiyor. Bunların yerine genç çocuklar gelsin. En azından hata yaptı deriz. Genç çocuklara da bunlar örnek olacaksa, rezillikten başka bir şey değil. Dünkü maçta o hakemin yerine Galatasaray yöneticisi olsa ve VAR'da da Galatasaray yöneticisi olsa, vicdanları müsaade etmez o şekilde yönetmeye. Futbolu bilmeyen VAR hakemi var. Hakemi çağırıyor ama niye çağırdığını bilmiyor. Futbolu bilse o pozisyonda çağırmaz. Yaptıkları hatalarla takımların gelecekleriyle ligin kaderleriyle oynuyorlar” diyerek hakemlere sert çıktı.

“Federasyonu yönetenler de adam gibi yönetecek”

Beşiktaş Başkanı olarak hiçbir takımla münakaşaya girmediğini söyleyerek sözlerini sürdüren Fikret Orman, “Kaç senedir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz, hiçbir takımla da münakaşaya girmedim. Geçtiğimiz dönemde münakaşaya girdiğimiz sadece 1 başkan vardı, Aziz Bey, bizle uğraştığı için biz de bir şeyler söylüyorduk. Beşiktaş camiası böyle şampiyonlukları zaten istemez. Türk futboluna, emeklere, bizim paramızla bize eziyet edilir mi? Bülent Yıldırım'ın yaptıkları Bunu dünyada kimse yemedi. Şimdi federasyondan insanları arattırıp ‘Bülent iyi çocuk, maç verilsin' dedirtiyor. Ne iyisi ya. Beşiktaş'ı, Türk sporunu, hakemliği katletmiş adamın bir an evvel Türk futbolundan ayrılması gerekiyor. Sezon sonundan sonra bu ve bunun gibiler, isimlerini federasyon biliyor. Federasyon için de bir şeyler söyleyeyim. Öyle hafta içi gel, hafta son git olmaz.

Bunu Hüsnü Güreli için söylemiyorum, yönetimi için söylüyorum. Paralar gelsin. Öyle yönetilecek yer değil. Bu iş ciddi bir iş. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray başkanlarının yönetiminin anası ağlıyor. Sabahtan akşama kadar uğraşıyoruz. Bu işten para kazanan hakemler itibarlı, oyuncular itibarlı, teknik direktörler itibarlı, hiçbir şeye para harcamayan federasyon itibarlı, en zor durumda olan biziz. Böyle şey olur mu ya? Federasyonu yönetenler de adam gibi yönetecekler. Mıy mıy mıy olmayacak. Hakem sayısını atrıracaklardı, 20 günde hakem sayısını artıramadılar. 1 gecede Caner için kural çıkardılar. 20 günde ne kuralı değişemiyor. Çok çalışacaklar. 3 hafta sonra seçim var, 3 hafta içinde çok çalışacaklar. Bu işe aday olacaklar da buraya çalışmak için gelecekler. Federasyon kimsenin zaman geçireceği bir yer değildir. Bütün kulüpler o kişilerden güç bekliyor, bir şeyleri çözmelerini bekliyor. Kulüpler Birliği'nin de 2 hafta içinde toplantısı var, bunları detaylıca konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“MHK istifa etmesin, önce bu hakemleri düzeltsin”

Yabancı hakemle ilgili olarak hiçbir zaman taraf olmadığını söyleyen Orman, “Ama bir geçiş döneminde kötü niyetli eski hakemleri göndereceklerse, bu süreci geçebilmek için yurt dışından da hakem getirsinler, fark etmez” derken hakemlerin kötü niyetli olduğunu da sözlerine ekledi. Hakem hataların bireysel hatadan öte olduğunu ifade eden Orman, “Ben hakem hatalarının bireysel ama kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Bülent Yıldırım tecrübesindeki bir hakem gelip o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, yorumcular yemiyor, hakem hocaları yemiyor, kimse yemiyor, MHK de yemiyor. Biz Galatasaray'a ilk kez yenilmedik, ilk kez de yenmeyecektik. Ama maçı katletti. Beşiktaş'ın da hataları var.

Beşiktaş, 2 tane taçtan gol yemez. Ama bu demek değildir ki hakem maçın ilk dakikasından itibaren katletmedi. İkinci yarıda da rahatladı ve Beşiktaş lehine çalışmaya başladı, bunu da görüyoruz. Bunların artık futboldan silinmesi lazım. Günü kurtaralım değil. MHK'nin arkasındayız. Bu hakemlerle lig daha uzun gitmez. Onların da bir kariyeri var. Mustafa Çulcu'nun, Sabri Çelik'in bir kariyeri var. MHK istifa edecek diyorlar niye istifa etsin, önce bunları düzeltsin” dedi. Son olarak teknik direktör konusuyla ilgili konuşan Fikret Orman, “Teknik direktör konusunda şu anda konuşmaya gerek yok. Seçim bittikten sonra yeni gündemimiz oluşacak. Bu ana kadar böyle bir gündemimiz yoktu. Bundan sonra var” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



