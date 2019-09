Fikret Orman, Hatay'da taraftarla buluştu

Gazişehir Gaziantep maçı öncesi Mersin, Adana ve Hatay çıkarması yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hatay Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda, Antakya Kartal Yuvası'nda Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Orman burada kendisine yoğun ilgi gösteren ve uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarla tek tek fotoğraf çekildi. Antakya Kartal Yuvası'nda gerçekleşen taraftar buluşmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Fikret Orman, bir daha aday olmayacağını burada da tekrarladı. Orman, “Ben taraftarım ve taraftarın içinden geliyorum. Rol olarak değil severek yaptığım bir şey çünkü onların içinden geliyorum. 2,5 senem kaldı, bir süre sonrada taraftarlar arasına döneceğim zaten” dedi.

Hataylı iki şehit ve Hatay İl Emniyet Müdürünün eşi içinde açıklamalarda bulunan Orman, "Hatay'da iki tane şehidimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bir de Hatay emniyet müdürümüzün eşi de rahmetli olmuş, Allah rahmet eylesin. Emniyet müdürümüze de acil şifalar diliyorum” dedi.

Fikret Orman, The Museum Hotel Antakya'ya hayran kaldı

Hatay'da resmi açılışı henüz gerçekleştirilmeyen The Museum Hotel Antakya'ya ziyarette bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, müze otele hayran kaldı. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Orman burada da yaptığı konuşmada, “Bugün Mersin, Adana ve Antakya turu yapıyoruz. Hatay'a geldim ve çokta mutlu oldum açıkçası. Necmi Asfuroğlu abimiz bizim kongre üyemiz, The Museum Hotel Antakya'yı çok müthiş yapmış. Görmeden anlatılacak gibi değil, bayıldım yapılan şeylere. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim. Ülkemize yapılan müthiş bir hizmet olarak görüyorum. Ben kendimle övünürdüm Beşiktaş Park'ı yaptım diye ama Necmi Asfuroğlu abimiz bizi geçmiş valla, müthiş bir şey yapmış. Burayı gördüğüm için çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.

Mehmet Bayrak