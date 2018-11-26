İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fil hastası adam, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Fil hastası adam, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
Fil hastası adam, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın’da fil hastalığı sebebiyle ayaklarında ve bacaklarında şişlikler, yaralar oluşan 64 yaşındaki adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Bartın'da yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler, yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Fil hastalığı (lenfödem) sebebiyle uzatılacak yardım elini bekliyor Reisoğlu, hastalığı sebebiyle kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyledi. Ankara, İstanbul ve Karabük'te tedavisi için hastanelere başvurduğunu anlatan Reisoğlu, “Tedavi yapamadık. Bu hale geldi. Bu kalp damar sebebiyle böyle meydana geldi. Ağrı sancı devam ediyor. Damarlar tıkandı. İhtiyacımı bile göremiyorum. Allah yardımcım olsun. İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Karabük'e gittim. Çok çektim. Lavaboya gidemiyorum, yürüyemiyorum” diye konuştu.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.