Fil hastası adam, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın'da yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler, yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Fil hastalığı (lenfödem) sebebiyle uzatılacak yardım elini bekliyor Reisoğlu, hastalığı sebebiyle kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyledi. Ankara, İstanbul ve Karabük'te tedavisi için hastanelere başvurduğunu anlatan Reisoğlu, “Tedavi yapamadık. Bu hale geldi. Bu kalp damar sebebiyle böyle meydana geldi. Ağrı sancı devam ediyor. Damarlar tıkandı. İhtiyacımı bile göremiyorum. Allah yardımcım olsun. İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Karabük'e gittim. Çok çektim. Lavaboya gidemiyorum, yürüyemiyorum” diye konuştu.

