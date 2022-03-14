Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Semme Kandia Camara, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Erbaş, ziyaretinden dolayı Bakan Camara'ya teşekkür etti. Hem eğitim noktasında hem de diğer alanlarda iki ülkenin yakın bir işbirliği içerisinde olduğunu ifade eden Erbaş, İslam dünyasının en büyük problemlerinden birisinin yanlış din anlayışından kaynaklandığına dikkat çekerek, bunun da gençlerin bir takım örgütlere kaymasına sebep olduğunu söyledi.

“Yanlış dini bilgi, İslamofobik saldırılara zemin hazırlıyor”

Erbaş, yanlış dini bilgilerin İslam'ı hedef alan bir takım İslamofobik saldırılara zemin hazırladığını belirterek, özellikle Fildişi Sahili gibi nüfusunun yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim olan ülkelerde buna daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında çok uzun bir sürece dayanan kardeşlik ilişkisi var olduğunu söyleyen Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Semme Kandia Camara ise, kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Bakan Camara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fildişi Sahili'ne yaptığı ziyaretten halkımız çok memnun oldu ve bundan onur duydular. Bu ilişkilerimizin çok iyi olduğunun göstergesidir. İki ülke arasında çok uzun bir sürece dayanan kardeşlik ilişkisi var” dedi.

Bakan Camara, başta dini alanlarda işbirliği olmak üzere kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda da iki ülke arasındaki işbirliğinin devam ettiğini bildirdi. Görüşmede Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Hidayet Türkyılmaz