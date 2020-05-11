Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 88 kişi Düzce'de karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından daha önce 59 ülkeden Türk vatandaşları getirilerek Türkiye'nin çeşitli illerinde karantinaya alınmıştı. Tahliye uçuşlarından birisi Türk Hava Yollarına ait uçak ile Fildişi Sahillerinin Başkenti Abidjan'dan İstanbul'a yapıldı. Liberya ve Fildişi Sahillerinden getirilen 88 kişi Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Nejla Pekolcay Yurdu'nda karantinaya alındı. 4 otobüsle sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında getirilen vatandaşlar burada sağlık kontrollerinin ardından kişiye özel olarak ayarlanan odalara alındı.



Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilen 1'i çocuk 88 kişi 14 günlük karantinanın ardından Ramazan Bayramının birinci günü memleketlerine gönderilecek.Enes Bektaş - Selçuk Akyol