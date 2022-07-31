Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda 2. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Final karşılaşmasında Küba'ya 3-1 mağlup olarak turnavayı 2. olarak tamamladı. Filenin Efeleri, bu sonuçla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi.

Salon: Jamsil Students Gymnasium

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Gharib Alireza (İran)

Küba: Herrera, Mergarejo, Concepcion, Goide, Lopez, Alonso, Garcia (L) (Cardenas, Taboada)

Türkiye: Burutay, Faik Samed, Adis, Burak, Vahit Emre, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Yasin, Metin, Mirza, Murat)

Setler: 25-17, 23-25, 25-20, 25-20

Süre: 1 saat 44 dakika (23,26,26,29)

Filenin Efeleri, 6-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak.