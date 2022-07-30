Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Yarı Finali karşılaşmasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Efeleri, finalde 31 Temmuz Pazar günü TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Seul

Hakemler: Gerard Joseph (Malezya), Myoi Sumie (Japonya)

Güney Kore: Subong Heo, Gyeong-Bok Na, Kyungwin Hwang, Min-Ho Choi, Yung-Suk Shin, Sun-Soo Han, Donghyeok Im, Minsu Jeong (L), Kyeongmin Park (L), Taekeui Hwang, Jin-Woo Park, Kyumin Kim

Türkiye: Adis Lagumdzija, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Volkan Done (L)

Setler: 24-26, 21-25, 22-25

Süre: 1 saat 31 dakika (31, 28, 32)