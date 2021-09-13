Filenin Efeleri, son 16'da veda etti

Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Verilen mücadelede takımımız Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya etti.
Salon: Ergo Arena
Hakemler: Wojciech Maroszek, Vlastimil Kovar
Sırbistan: Atanasijevic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac (Pekovic, Majstorovıc, Krsmanovic, Luburic, Todorovic, Okolic)
Türkiye: Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12
Süre: 140 dakika